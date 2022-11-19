Perspectivas econômicas e ESG dominam segundo dia de Pedra Azul Summit

Os economistas Mansueto Almeida, Ana Paula Vescovi e Paulo Hartung no segundo dia do Pedra Azul Summit Crédito: Rodrigo Gavini

Pedra Azul Summit, o encontro de líderes promovido pela Economia e ESG (sigla para práticas de meio ambiente, social e governança), temas que andam lado a lado, fecharam a programação no segundo dia de, o encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta iniciado nessa sexta (18) . A manhã do sábado (19) começou com o Panorama Econômico, que contou com os economistas Mansueto Almeida, do BTG Pactual, Ana Paula Vescovi, do Santander, e Paulo Hartung, ex-governador do Estado. O trio trouxe possíveis oportunidades ou ameaças para o próximo ano.

“O Brasil está com a faca e o queijo na mão para fechar um acordo Mercosul-UE. Isso é fundamental para um ganho persistente de renda das pessoas, para melhorar o padrão de vida do país. Isso vai ajudar o país a se integrar ao mundo, a um celeiro de experiências do que já deu certo e o que deu errado. (…) A inflação é um risco. Se a gente não cuidar das contas, a gente não vai conseguir fazer valer nenhuma vertente política. Todo mundo quer viver em uma sociedade igualitária, com menos pobreza e menos insegurança. As oportunidades são imensas, mas não podemos descuidar de preparar o terreno para atrair mais investimentos”, destacou Vescovi.

Na sequência, o assunto foi ESG, tema em alta e que deve ter uma influência econômica crescente nos próximos anos. O professor associado da Fundação Dom Cabral (FDC) e mentor de competitividade sustentável, Pedro Lins, e o diretor de Finanças da Globo, Manuel Belmar, trocaram dados, perspectivas e experiências sobre questões de meio ambiente, social e governança.

O professor Pedro Lins e o diretor de Finanças da Globo, Manuel Belmar, debatem ESG com a mediação de Abdo Filho Crédito: Rodrigo Gavini

“ESG é para qualquer empresa e se baseia em quatro pilares: prosperidade econômica; equidade social; sustentabilidade ambiental; e vitalidade de cultura e governança. Não existe nenhuma empresa centenária que não possui esses quatro pilares”, defendeu Lins sobre as motivações de uma empresa em ser ESG.

Já Belmar, além de compartilhar um pouco da jornada da Globo nesta pauta, completou a necessidade de preocupação com o tema ao olhar também para o público. “Precisamos tentar entender, através de um olhar crítico, tudo aquilo que falta fazer e o que podemos fazer com a relevância que nós temos. Precisamos priorizar essas pautas ESG. Além dos acionistas, é importante ouvir os consumidores e os colaboradores”.

PRÓXIMA EDIÇÃO

Ao anunciar a data do Summit em 2023 – 27, 28 e 29 de outubro – o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, elogiou o retorno do encontro à região das montanhas capixabas. “É muito bom voltar ao modelo original do evento, voltar a Pedra Azul. Tudo o que acontece aqui é melhor do que em qualquer outro lugar, porque proporcionamos conteúdo, lazer, e ficamos totalmente desconectados da nossa realidade, imersos na programação”.

E para fechar com chave de ouro, os convidados puderam curtir um bom momento de integração com churrasco e a boa MPB dos artistas Ivan Lins e Toquinho. Nos vemos na próxima edição do evento empresarial mais tradicional do Espírito Santo.