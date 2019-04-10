Mobilidade

More em um bairro perto de tudo e com potencial de valorização na Serra

Novo Horizonte está próximo da Capital e liga as indústrias da Serra ao litoral, o que o coloca no centro das atenções de investidores

Publicado em 10 de abril de 2019 às 21:22 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação/Soliddo

Com o crescimento das cidades e os desafios da mobilidade urbana, tornou-se uma alternativa buscar a comodidade de viver em bairros que ofereçam estrutura diversificada de comércio e serviços e que estão próximos aos principais eixos de deslocamento das famílias. Perto de Vitória e em um local que liga as indústrias ao litoral, o bairro Novo Horizonte, na Serra, desponta nesse contexto como uma opção para quem quer proximidade de tudo, em uma região com potencial de valorização.

Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o bairro tem 14.146 habitantes e 4.460 domicílios, mas a expectativa é de que a próxima edição, em 2020, mostre outra realidade, já que a região tem atraído novos empreendimentos e moradores.

Atualmente, o comércio oferece uma variedade de lojas, supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, principalmente no entorno da Avenida Brasil. Mas as facilidades vão além, com a proximidade de grandes centros comerciais, como o Shopping Mestre Álvaro, que está a apenas 4,5 km do bairro.

Além disso, a região conta com equipamentos públicos, como escola, unidade de saúde e uma praça principal. Novo Horizonte também é atendido pelo transporte público e está localizado próximo a eixos viários importantes, como a Avenida Norte-Sul, a Rodovia ES 010 e a BR 101. O bairro fica a 8 km da Praia de Camburi, na Capital, a 4,5 km da Praia de Carapebus e a 6,8 km de Manguinhos. Também está a 5 km do Hospital Jayme Santos Neves. Ou seja: localização estratégica.

“É uma região bem consolidada, que teve um crescimento nos últimos anos, levando também a uma qualificação do comércio. Há um grande potencial de valorização, tanto para quem deseja adquirir um imóvel para morar, quanto para alugar”, afirma o sócio da Soliddo Construtora, Vicenzo Quiroz.

Ele ressalta que Novo Horizonte está próximo a grandes indústrias, o que amplia essa possibilidade de valorização e demanda por aluguel, além de ser um dos bairros mais próximos de Vitória, favorecendo a mobilidade.

Lançamento do Minha Casa Minha Vida

Apostando nesse potencial, a construtora decidiu investir no bairro com o lançamento do Residencial Porto d’Aldeia, empreendimento contemplado pelo programa federal Minha Casa Minha Vida, que traz um conceito diferenciado para o segmento econômico.





O condomínio fica na Rua Quetzal, esquina com a Rua Uirapuru, a duas quadras da praça, com apartamentos de dois quartos com varanda e área privativa de 44 metros quadrados, além de opções no térreo com quintal. As unidades custam a partir de R$ 139.900, com possibilidade de subsídio, uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e prestações que cabem no orçamento.

Entre os diferenciais do residencial está a comodidade de cada bloco de 16 unidades ter elevador, mesmo com quatro andares. Os apartamentos também serão entregues com piso laminado nos quartos e porcelanato nos demais ambientes.

Na cozinha, além de a bancada ser em granito, terá 4,70 metros, praticamente quatro vezes a média para o segmento. O banheiro também terá bancada em granito, e as primeiras 14 unidades do bloco 10, o primeiro a ser entregue, vão ganhar armários modulados em todos os ambientes. Para os demais compradores, estará disponível um kit de modulados com valor bem abaixo do mercado.

Vicenzo Quiroz destaca ainda que, com uma tecnologia construtiva inovadora, de paredes de concreto autoadensável, será possível entregar a primeira etapa do empreendimento em dezembro, favorecendo quem deseja sair do aluguel ainda neste ano.

Crédito: Divulgação/Soliddo

SAIBA

O Residencial Porto d’Aldeia terá dez blocos com 16 apartamentos, cada. Serão unidades de dois quartos e dois quartos com quintal, com área privativa de 44 metros quadrados, com uma vaga de garagem.

Localização: Rua Quetzal, esquina com a Rua Uirapuru, em Novo Horizonte, na Serra.

Lazer: piscinas adulto e infantil com cascata, espaço kids, salão interno, área fitness e de festas externa, brinquedoteca, playground e churrasqueira.

Diferenciais: elevador em todos os blocos, varanda em todas as unidades, piso laminado nos quartos e porcelanato nas demais áreas, bancadas de granito no banheiro e na cozinha (4,70m). As primeiras 14 unidades serão entregues com armários modulados em todos os ambientes.

Valor: a partir de R$ 139.900, com possibilidade de subsídio de até R$ 23 mil, uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e prestações que cabem no orçamento.

