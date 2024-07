Tiro com arco: praticamos o esporte do brasileiro Marcus D'Almeida

Os nossos repórteres Vinícius Lima e Caio Vasconcelos foram até o campo de tiro na Ufes ver como é um dia de atleta do tiro com arco

O tiro com arco virou sensação na manhã desta terça-feira (30), com a classificação de Marcus Vinícius D'Almeida às oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. A nossa equipe foi experimentar e conhecer mais sobre a modalidade, entrevistando o professor Irapoan. Sabia que é possível pratica a modalidade gratuitamente na Universidade Federal do Espírito Santo? Assista acima!