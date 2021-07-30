Bruno Schmidt e Evandro vencem poloneses e avançam nas Olimpíadas

Bruno Schmidt e Evandro contra os poloneses Bryl e Fijalek Crédito: Vitor Jubini

Em um dos jogos mais disputados da competição de vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Bruno Schmidt e Evandro venceram os poloneses Bryl e Fijalek, na manhã desta sexta-feira (30), no Shiokaze Park. O resultado em 2 sets a 1 com parciais de 19 a 21, 21 a 14 e 17 a 15, mostra o equilíbrio do confronto das duas melhore duplas do Grupo E.

Com o resultado, os brasileiros avançam às oitavas de final na primeira colocação do grupo. Bruno Schmidt e Evandro agora aguardam o complemento dos confrontos da primeira fase e da repescagem para conhecerem os rivais.

Evandro e Bruno Schmidt venceram a dupla polonesa e avançaram para as oitavas

O JOGO

No jogo entre as duas melhores duplas do Grupo E, equilíbrio era o único fator esperado. Diferente da grande maioria das duplas do circuito mundial, Bryl e Fijalek iniciaram o jogo sacando em cima de Bruno Schmidt, mas o capixaba conseguia responder às investidas com qualidade. Evandro também mostrou força no bloqueio, mas não estava com o saque, sua principal arma, calibrada. O jogo seguiu com alternâncias na dianteira e os poloneses fecharam o primeiro set em 21 a 19.

Já no segundo set, Bruno Schmidt e Evandro conseguiram fazer uma boa leitura dos poloneses e sobraram na quadra. Desde o início abriram larga vantagem e conseguiram manter a dianteira sem problemas. No fim, um 21 a 14 com tranquilidade e a moral lá em cima para jogar o tie-break.