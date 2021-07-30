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Olimpíadas

Bruno Schmidt e Evandro vencem poloneses e avançam nas Olimpíadas

Os brasileiros agora aguardam o complemento dos confrontos da primeira fase e da repescagem para conhecerem os rivais nas oitavas de final

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 10:03

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

30 jul 2021 às 10:03
Bruno Schmidt e Evandro contra os poloneses Bryl e Fijalek
Bruno Schmidt e Evandro contra os poloneses Bryl e Fijalek Crédito: Vitor Jubini
Em um dos jogos mais disputados da competição de vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Bruno Schmidt e Evandro venceram os poloneses Bryl e Fijalek, na manhã desta sexta-feira (30), no Shiokaze Park. O resultado em 2 sets a 1 com parciais de 19 a 21, 21 a 14 e 17 a 15, mostra o equilíbrio do confronto das duas melhore duplas do Grupo E.
Com o resultado, os brasileiros avançam às oitavas de final na primeira colocação do grupo. Bruno Schmidt e Evandro agora aguardam o complemento dos confrontos da primeira fase e da repescagem para conhecerem os rivais.

Evandro e Bruno Schmidt venceram a dupla polonesa e avançaram para as oitavas

O JOGO

No jogo entre as duas melhores duplas do Grupo E, equilíbrio era o único fator esperado. Diferente da grande maioria das duplas do circuito mundial, Bryl e Fijalek iniciaram o jogo sacando em cima de Bruno Schmidt, mas o capixaba conseguia responder às investidas com qualidade. Evandro também mostrou força no bloqueio, mas não estava com o saque, sua principal arma, calibrada. O jogo seguiu com alternâncias na dianteira e os poloneses fecharam o primeiro set em 21 a 19. 
Já no segundo set,  Bruno Schmidt e Evandro conseguiram fazer uma boa leitura dos poloneses e sobraram na quadra. Desde o início abriram larga vantagem e conseguiram manter a dianteira sem problemas. No fim, um 21 a 14 com tranquilidade e a moral lá em cima para jogar o tie-break. 
No último e decisivo set, o jogo seguiu disputado ponto a ponto. Nenhuma dupla conseguiu abrir frente. No fim, melhor para os brasileiros que foram frios e tiveram poder de fogo para fechar o set em 17 a 15.

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