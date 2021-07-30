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Brasil vira sobre EUA e encaminha vaga nas quartas no vôlei masculino

Seleção demora a encaixar, mas supera americanos e fica perto de classificação em Tóquio

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 01:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 01:59
 A seleção brasileira de vôlei masculino venceu, de virada, os Estados Unidos por 3 sets a 1, parciais de 30/32, 25/23, 25/21 e 25/20, na madrugada desta sexta-feira (30), na Ariake Arena.
Brasil encara os Estados Unidos no vôlei
Brasil encara os Estados Unidos no vôlei Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB
A seleção brasileira de vôlei masculino venceu, de virada, os Estados Unidos por 3 sets a 1, parciais de 30/32, 25/23, 25/21 e 25/20, na madrugada desta sexta-feira (30), na Ariake Arena.
O resultado deixa a seleção bem próxima de uma vaga nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio e também garante tranquilidade ao time, que havia perdido para a Rússia por 3 sets a 0.
A seleção fará sua última partida pela fase de grupos no sábado (31), às 23h05 (de Brasília), contra a França. Em caso de derrota, nesta penúltima rodada, de França ou Argentina, o Brasil estará garantido nas quartas de final.
Contra os Estados Unidos, Renan Dal Zotto começou a partida com a mesma formação: o levantador Bruninho, os centrais Lucão e Maurício Souza, o oposto Wallace, os pontas Leal e Lucarelli, além do líbero Thales. Maurício Souza foi para o saque, e Holt abriu a contagem para os Estados Unidos.
A seleção conseguiu o seu primeiro ponto somente depois que os americanos abriram 5 a 0. Leal, Lucarelli e Wallace descontaram. No ace de Wallace, o time fez o seu nono ponto e passou à frente pela primeira vez, porém, não conseguia regularidade para assumir o controle da partida.
O oposto Anderson, dos Estados Unidos, desequilibrava e garantiu 11 pontos somente na primeira parcial. Já o Brasil tinha dificuldades na recepção e no ataque. No final, o Brasil desperdiçou quatro sets points, e os americanos venceram a primeira parcial por 32 a 30.
No segundo set, as duas equipes cometeram vários erros individuais e brigaram ponto a ponto. Dessa vez, o Brasil não vacilou quando teve o seu primeiro set point e empatou a partida: 25 a 23.
Na terceira parcial, Lucarelli, definitivamente, entrou no jogo e emplacou dois aces consecutivos logo no começo, e o Brasil também ajustou a marcação. A partir daí, a equipe deslanchou e teve pouco mais de folga para garantir os sets decisivos.

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