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Tranquilo

Alison dos Santos está na semifinal dos 400 m com barreiras em Tóquio-2020

O brasileiro completou a prova em 48s42, ficando atrás apenas de Arderrahman Samba, do Qatar

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 00:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 00:36
Alison dos Santos disputa os 400m com barreiras
Alison dos Santos disputa os 400m com barreiras Crédito: Jonne Roriz/COB
Alison dos Santos, um dos favoritos ao pódio, ficou em segundo lugar na primeira bateria classificatória e garantiu vaga nas semifinais dos 400 m com barreira nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta sexta-feira (30). O brasileiro completou a prova em 48s42, ficando atrás apenas de Arderrahman Samba, do Qatar.
Nesta primeira fase, os quatro primeiros de cada série avançam para a semifinal. Abdelmalik Lahoulou, da Argélia, e Kemar Mowatt, da Jamaica, também avançaram na bateria.

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Após a prova, o brasileiro disse, em entrevista à SporTV, que o início foi muito bom e conseguiu o seu objetivo de passar com tranquilidade para a próxima fase.
Campeão do Pan-Americano de 2019, Alison foi o primeiro brasileiro na história a correr a prova abaixo dos 48 segundos. Ele falou que os Jogos Olímpicos são um ótimo ambiente para bater recordes.
"A prova foi muito forte. Todo o mundo estava bem, e o nível técnico está altíssimo", disse Santos.
Já o brasileiro Márcio Teles participou da terceira bateria classificatória e não conseguiu avançar na competição. Ele fez 49s70 e ficou na sétima colocação na bateria.
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