Alison dos Santos está na semifinal dos 400 m com barreiras em Tóquio-2020

Alison dos Santos, um dos favoritos ao pódio, ficou em segundo lugar na primeira bateria classificatória e garantiu vaga nas semifinais dos 400 m com barreira nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta sexta-feira (30). O brasileiro completou a prova em 48s42, ficando atrás apenas de Arderrahman Samba, do Qatar.
Nesta primeira fase, os quatro primeiros de cada série avançam para a semifinal. Abdelmalik Lahoulou, da Argélia, e Kemar Mowatt, da Jamaica, também avançaram na bateria.
Após a prova, o brasileiro disse, em entrevista à SporTV, que o início foi muito bom e conseguiu o seu objetivo de passar com tranquilidade para a próxima fase.
Campeão do Pan-Americano de 2019, Alison foi o primeiro brasileiro na história a correr a prova abaixo dos 48 segundos. Ele falou que os Jogos Olímpicos são um ótimo ambiente para bater recordes.
"A prova foi muito forte. Todo o mundo estava bem, e o nível técnico está altíssimo", disse Santos.
Já o brasileiro Márcio Teles participou da terceira bateria classificatória e não conseguiu avançar na competição. Ele fez 49s70 e ficou na sétima colocação na bateria.