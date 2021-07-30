Alison dos Santos está na semifinal dos 400 m com barreiras em Tóquio-2020

Alison dos Santos disputa os 400m com barreiras Crédito: Jonne Roriz/COB

Alison dos Santos, um dos favoritos ao pódio, ficou em segundo lugar na primeira bateria classificatória e garantiu vaga nas semifinais dos 400 m com barreira nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta sexta-feira (30). O brasileiro completou a prova em 48s42, ficando atrás apenas de Arderrahman Samba, do Qatar.

Nesta primeira fase, os quatro primeiros de cada série avançam para a semifinal. Abdelmalik Lahoulou, da Argélia, e Kemar Mowatt, da Jamaica, também avançaram na bateria.

Após a prova, o brasileiro disse, em entrevista à SporTV, que o início foi muito bom e conseguiu o seu objetivo de passar com tranquilidade para a próxima fase.

Campeão do Pan-Americano de 2019, Alison foi o primeiro brasileiro na história a correr a prova abaixo dos 48 segundos. Ele falou que os Jogos Olímpicos são um ótimo ambiente para bater recordes.

"A prova foi muito forte. Todo o mundo estava bem, e o nível técnico está altíssimo", disse Santos.