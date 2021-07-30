Seleção feminina de rúgbi perde por 41 a 5 para Fiji e é eliminada dos Jogos

A seleção feminina de rúgbi de 7 está fora das disputas da próxima fase nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Na noite desta quinta-feira (29, horário de Brasília), as Yaras foram superadas por Fiji, por 41 a 5, e não têm mais chances de avançar às quartas de final.
Fiji é uma potência no rúgbi, tanto que já garantiu o ouro no torneio olímpico masculino. Com pouca tradição no Brasil, a classificação da equipe feminina para os Jogos de Tóquio já foi muito comemorada.
O torneio olímpico ainda terá confrontos para definir as classificações de nono a 12º lugar. Até aqui, a seleção verde e amarelo acumula três derrotas e ocupa a lanterna do Grupo B. Apenas as duas primeiras colocadas de cada chave além dos dois melhores terceiros lugares avançam na competição.
Na estreia, as brasileiras foram batidas pelo Canadá por 33 a 0. Após derrota para França por 40 a 5 na manhã desta quinta, o Brasil terminou o primeiro tempo contra Fiji perdendo por 19 a 5.
Na etapa final, porém, as brasileiras não conseguiram mais pontuar e viram a adversária disparar no placar para fechar em 41 a 5. Fiji assumiu a liderança do grupo, seguida por França e Canadá.