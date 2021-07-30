Seleção feminina de rúgbi perde por 41 a 5 para Fiji e é eliminada dos Jogos

A seleção feminina de rúgbi de 7 está fora das disputas da próxima fase nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Na noite desta quinta-feira (29, horário de Brasília), as Yaras foram superadas por Fiji, por 41 a 5, e não têm mais chances de avançar às quartas de final.

A Seleção feminina de rúgbi está eliminada dos Jogos Olímpicos Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Fiji é uma potência no rúgbi, tanto que já garantiu o ouro no torneio olímpico masculino. Com pouca tradição no Brasil, a classificação da equipe feminina para os Jogos de Tóquio já foi muito comemorada.

O torneio olímpico ainda terá confrontos para definir as classificações de nono a 12º lugar. Até aqui, a seleção verde e amarelo acumula três derrotas e ocupa a lanterna do Grupo B. Apenas as duas primeiras colocadas de cada chave além dos dois melhores terceiros lugares avançam na competição.

Na estreia, as brasileiras foram batidas pelo Canadá por 33 a 0. Após derrota para França por 40 a 5 na manhã desta quinta, o Brasil terminou o primeiro tempo contra Fiji perdendo por 19 a 5.