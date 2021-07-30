Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Seleção feminina de rúgbi perde por 41 a 5 para Fiji e é eliminada dos Jogos
Sem tradição

Seleção feminina de rúgbi perde por 41 a 5 para Fiji e é eliminada dos Jogos

Fiji é uma potência no rúgbi, tanto que já garantiu o ouro no torneio olímpico masculino. Com pouca tradição no Brasil, a classificação da equipe feminina para os Jogos de Tóquio já foi muito comemorada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 00:17

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 00:17

Veja Também

Brasil vence a Argentina e se mantém vivo nas Olimpíadas de Tóquio

"Xingamento motivacional" de Alison arranca risadas de narrador e viraliza; assista

Alê Nascimento quer "volta por cima" e mira vaga na fase seguinte em Tóquio

 A seleção feminina de rúgbi de 7 está fora das disputas da próxima fase nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Na noite desta quinta-feira (29, horário de Brasília), as Yaras foram superadas por Fiji, por 41 a 5, e não têm mais chances de avançar às quartas de final.
Seleção feminina de rugbi
A Seleção feminina de rúgbi está eliminada dos Jogos Olímpicos Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Fiji é uma potência no rúgbi, tanto que já garantiu o ouro no torneio olímpico masculino. Com pouca tradição no Brasil, a classificação da equipe feminina para os Jogos de Tóquio já foi muito comemorada.
O torneio olímpico ainda terá confrontos para definir as classificações de nono a 12º lugar. Até aqui, a seleção verde e amarelo acumula três derrotas e ocupa a lanterna do Grupo B. Apenas as duas primeiras colocadas de cada chave além dos dois melhores terceiros lugares avançam na competição.
Na estreia, as brasileiras foram batidas pelo Canadá por 33 a 0. Após derrota para França por 40 a 5 na manhã desta quinta, o Brasil terminou o primeiro tempo contra Fiji perdendo por 19 a 5.
Na etapa final, porém, as brasileiras não conseguiram mais pontuar e viram a adversária disparar no placar para fechar em 41 a 5. Fiji assumiu a liderança do grupo, seguida por França e Canadá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista
Imagem de destaque
Pedra na vesícula: conheça os sintomas da doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados