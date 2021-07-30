Olimpíada: Renato Rezende é eliminado na semifinal do ciclismo BMX

Renato Rezende terminou em sétimo na sua semifinal e não avançou para a disputa de medalhas no ciclismo BMX Crédito: Roberto/COB

Renato Rezende terminou na sétima posição do Grupo 2 da semifinal do ciclismo BMX da Olimpíada de Tóquio (Japão), disputada na noite desta quinta-feira (29) no Parque de Esportes Urbanos de Ariake. Com isto, ele ficou fora da disputa pelas medalhas.

Na primeira corrida, o carioca finalizou com o quinto melhor tempo (41s561). O líder foi o holandês Niek Kimmann (39s981). Na sequência vieram o equatoriano Alfredo Campo (40s442), o britânico Kye Whyte (40s769) e o francês Joris Daudet (41s141). Na segunda prova ele finalizou em oitavo lugar com 1min28s740. O líder foi o francês Joris Daudet (39s629), sendo seguido pelo equatoriano Alfredo Campo (39s738), o holandês Niek Kimmann (40s023) e o britânico Kye Whyte (40s076).