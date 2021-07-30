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Olimpíada: Renato Rezende é eliminado na semifinal do ciclismo BMX

O Brasileiro terminou na sétima posição do Grupo 2 da semifinal, disputada na noite desta quinta-feira (29) no Parque de Esportes Urbanos de Ariake

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 01:42

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jul 2021 às 01:42
BMX
Renato Rezende terminou em sétimo na sua semifinal e não avançou para a disputa de medalhas no ciclismo BMX Crédito: Roberto/COB
Renato Rezende terminou na sétima posição do Grupo 2 da semifinal do ciclismo BMX da Olimpíada de Tóquio (Japão), disputada na noite desta quinta-feira (29) no Parque de Esportes Urbanos de Ariake. Com isto, ele ficou fora da disputa pelas medalhas.

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Na primeira corrida, o carioca finalizou com o quinto melhor tempo (41s561). O líder foi o holandês Niek Kimmann (39s981). Na sequência vieram o equatoriano Alfredo Campo (40s442), o britânico Kye Whyte (40s769) e o francês Joris Daudet (41s141). Na segunda prova ele finalizou em oitavo lugar com 1min28s740. O líder foi o francês Joris Daudet (39s629), sendo seguido pelo equatoriano Alfredo Campo (39s738), o holandês Niek Kimmann (40s023) e o britânico Kye Whyte (40s076).
Na última corrida, Rezende foi o sétimo, com o tempo de 40s992. O britânico Kye Whyte (39s299), o holandês Niek Kimmann (39s352), o francês Joris Daudet (39s924) e o equatoriano Alfredo Campo (40s173) foram os melhores nessa descida. Passaram para a final os quatro melhores de cada um dos dois grupos. A decisão ocorre na madrugada desta sexta-feira (30).

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