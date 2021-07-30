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Sem o ouro

Lenda do judô, Teddy Riner perde pela primeira vez em Olimpíadas desde 2008

Decacampeão mundial e bi olímpico, francês perde para russo Tamerlam Bashaev na prorrogação

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 01:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 01:30
Judô
A lenda e atual bicampeão olímpico, Teddy Riner foi eliminado para o atleta russo em Tóquio Crédito: Reuters/Folhapress
O bicampeão olímpico Teddy Riner perdeu sua primeira luta em Jogos Olímpicas desde 2008 nesta sexta-feira (30). Nas quartas de final da categoria acima de 100 kg nas Olimpíadas de Tóquio, o francês sofreu um wazari do russo Tamerlan Bashaev no tempo extra e deu adeus à chance de ser o segundo tricampeão da história do esporte.
Ele agora terá que se contentar com a disputa da medalha de bronze no peso pesado. Agora, Riner segue na disputa "apenas" pelo bronze. Ele vai enfrentar o brasileiro Rafael Silva, o Baby, na repescagem.
Teddy Riner perde para líder do ranking e só tem chances de bronze
Teddy Riner perde para líder do ranking e só tem chances de bronze Crédito: International Judo Federation/ Divulgação
Um dos maiores nomes da história do esporte, Riner chegou a passar 154 lutas invicto. Riner é considerado, por muitos, o maior judoca da história. Em Olimpíadas, tem o bronze em Pequim 2008 quando tinha apenas 19 anos, além dos ouros em Londres 2012 e Rio 2016. Quando o assunto é Campeonatos Mundiais, são dez títulos entre 2007 e 2017.
Foram cerca de dez anos sem perder. Mas ele competiu pouco no último ciclo olímpico e em 2020 foi derrotado duas vezes.
Em fevereiro, o francês caiu diante do japonês Kokoro Kageura no Grand Slam de Paris. Em outubro, perdeu para o compatriota Omais Joseph Terhec em um torneio nacional. Agora Bashaev, 25, líder do ranking mundial, foi o responsável.

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