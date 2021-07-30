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Olimpíadas de Tóquio

Baby perde nas quartas de final e pegará Riner na repescagem do judô

O judoca brasileiro Rafael Silva, o Baby, perdeu  para o atleta da Geórgia Guram Tushishvili, nesta sexta-feira (30), após sofrer três penalidades por falta de combatividade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 01:50

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 01:50

O judoca brasileiro Rafael Silva, o Baby, perdeu nas quartas de final do peso pesado, a categoria acima de 100 kg, nas Olimpíadas de Tóquio, para o atleta da Geórgia Guram Tushishvili, nesta sexta-feira (30), após sofrer três penalidades por falta de combatividade.
Rafael Silva, o Baby, atleta do judô brasileiro
Rafael Silva, o Baby, atleta do judô brasileiro Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Ele irá disputar a repescagem a partir das 5h desta sexta (horário de Brasília) e, para ter chance de alcançar a medalha de bronze, terá que superar o francês Teddy Riner, bicampeão olímpico e que surpreendentemente caiu nas quartas, para o russo Tamerlan Bashaev.
Um dos maiores nomes da história do esporte, Riner chegou a passar 154 lutas invicto. Foram cerca de dez anos sem perder. Mas ele competiu pouco no último ciclo olímpico e em 2020 foi derrotado duas vezes.
Em fevereiro, o francês caiu diante do japonês Kokoro Kageura no Grand Slam de Paris. Em outubro, perdeu para o compatriota Omais Joseph Terhec em um torneio nacional.

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