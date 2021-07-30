Baby perde nas quartas de final e pegará Riner na repescagem do judô

O judoca brasileiro Rafael Silva, o Baby, perdeu nas quartas de final do peso pesado, a categoria acima de 100 kg, nas Olimpíadas de Tóquio, para o atleta da Geórgia Guram Tushishvili, nesta sexta-feira (30), após sofrer três penalidades por falta de combatividade.

Rafael Silva, o Baby, atleta do judô brasileiro Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Ele irá disputar a repescagem a partir das 5h desta sexta (horário de Brasília) e, para ter chance de alcançar a medalha de bronze, terá que superar o francês Teddy Riner, bicampeão olímpico e que surpreendentemente caiu nas quartas, para o russo Tamerlan Bashaev.

Um dos maiores nomes da história do esporte, Riner chegou a passar 154 lutas invicto. Foram cerca de dez anos sem perder. Mas ele competiu pouco no último ciclo olímpico e em 2020 foi derrotado duas vezes.