Vírus foi achado em poucas embalagens e não é motivo de alarme, diz OMS

Segundo a líder técnica Maria van Kerkhove, "a China testou algumas centenas de milhares de amostras e encontrou o coronavírus em menos de dez". Van Kerkhove disse que, embora o patógeno sobreviva em superfícies, não há evidências de que este seja um meio de contaminação.

Além disso, caso estivesse no alimento, ele seria desativado quando a carne fosse cozida. O diretor-executivo da OMS, Mike Ryan, afirmou que não há sinais de que a cadeia dos alimentos seja um problema em relação à transmissão do coronavírus. "As pessoas já estão assustadas demais. Não vamos descartar indícios científicos, mas não devemos temer pacotes de comida", disse ele.