China diz detectar coronavírus em frango importado do Brasil

Governo chinês diz que frango importado do Brasil testou positivo para o coronavírus Crédito: Gildo Loyola

O governo de Shenzhen, cidade localizada no sul da China , anunciou nesta quinta-feira (13), que uma amostra de asa de frango congelada importada do Brasil para a região, testou positivo para o coronavírus

Em um comunicado, o governo chinês informou que o vírus foi encontrado após uma pequena amostra da superfície ser retirada do lote e testada por centros locais de controle de doenças na última quarta-feira (12).

Todos os funcionários que tiveram contato com o produto alimentício contaminado estão sendo testados e observados pelos profissionais de saúde. Além deles, outros alimentos armazenados perto do lote infectado também estão em análise. Segundo o governo, os resultados foram negativos.

CAUTELA

De acordo com a Sede de Prevenção e Controle de Epidemias de Shenzhen, é preciso ter cautela com a carne e frutos do mar importados. A entidade pede também que a população deve tomar precauções para reduzir os riscos de infecção.

Na quarta (12), foi noticiado a descoberta da Covid-19 na embalagem de camarões importados do Equador. A China disse que, desde junho, várias outras cidades relataram casos de frutos do mar contaminados.

Para evitar outras amostras de vírus encontradas nas embalagens importadas, o governo chinês tem rastreado todos os contêineres de carnes e frutos do mar que chegam aos principais portos desde junho. Nesse mês, um novo surto do novo coronavírus foi relacionado ao mercado de frutos do mar, na cidade de Xinfadi, em Pequim.