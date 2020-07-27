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Urso é flagrado relaxando em piscina infantil de moradora dos EUA

A norte-americana reside há 12 anos na mesma casa, localizada na região da Floresta Nacional George Washington e está acostumada a tirar fotos de animais

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 16:09
Urso é flagrado tomando banho em piscina nos Estados Unidos
Urso é flagrado tomando banho em piscina nos Estados Unidos Crédito: Facebook/ Regina Keller / Estadão
Uma moradora do Estado de Virgínia, nos Estados Unidos, se deparou com um visitante inesperado no seu quintal: um urso enorme. Regina Keller encontrou o animal tirando um cochilo na piscina infantil dos seus netos e resolveu compartilhar nas redes sociais.
A visita aconteceu em 19 de julho, enquanto ela cuidava do seu jardim. "Ele caminhou pelo quintal, foi até a piscina e colocou a pata na água. Depois, se inclinou e se deitou. Parecia muito contente e refrescado", contou Keller à CNN Internacional.
A norte-americana reside há 12 anos na mesma casa localizada na região da Floresta Nacional George Washington e está acostumada a tirar fotos de veados, ursos, raposas e esquilos em seu quintal. Porém, segundo ela, este foi o mais surpreendente.
Publicado por Regina Keller em Domingo, 19 de julho de 2020
Por isso, Keller não se intimidou e ficou observando o urso preto por uma hora, que só foi embora do local após ouvir barulhos dos cachorros de estimação dos netos dela.
"Foi legal ver aquilo e ótimo que eu tinha a minha câmera comigo para capturar o momento". O registro de Regina fez tanto sucesso na internet, que teve mais de quatro mil compartilhamentos no Facebook.

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