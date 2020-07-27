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Tensão

EUA confirmam fechamento de consulado em Chengdu, após ordem do governo chinês

Na semana passada, a China ordenou o fechamento do consulado chinês, em Houston (Texas),  como retaliação à ordem dos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:06

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:06

Bandeira dos Estados Unidos
EUA afirmaram o fechamento do consulado em Chengdu, na China Crédito: Pixabay
Os Estados Unidos afirmam que fecharam seu consulado em Chengdu, na China. O país asiático ordenou o fechamento do consulado como retaliação à ordem dos EUA na semana passada para que o consulado chinês em Houston (Texas) fosse fechado. Um comunicado do Departamento de Estado americano diz que o consulado suspendeu suas operações às 10 da manhã (horário local) nesta segunda-feira (27). A nota expressou decepção com a decisão da China e disse que os EUA tentarão continuar sua aproximação com a região por meio de outras missões com o país asiático.

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