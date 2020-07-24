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Resposta

China ordena que EUA fechem consulado em Chengdu, após decisão sobre Houston

O ministério da China disse que a decisão é uma 'resposta legítima e necessária para o comportamento irracional dos Estados Unidos'

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 08:59
Bandeira da China
Em retaliação aos EUA, a China ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu Crédito: Pixabay
Pequim ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu, no sudoeste chinês, em retaliação contra a decisão de Washington de fechar o consulado chinês em Houston (Texas). Em comunicado, o ministério de Relações Exteriores da China disse que informou a embaixada americana em Pequim na manhã desta sexta-feira (24), da ordem para que o consulado em Chengdu encerre todas as operações e atividades. A China não deu detalhes sobre o prazo para o fechamento. A embaixada dos Estados Unidos em Pequim não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O ministério disse que a decisão é uma "resposta legítima e necessária para o comportamento irracional dos Estados Unidos", citando a demanda abrupta de Washington na última terça-feira (21), para que o consulado chinês fechasse - com o argumento de que o local era utilizado para espionagem de cidadãos americanos.
O corpo diplomático do consulado dos EUA em Chengdu vinha interferindo em assuntos internos do país asiático, afirmou o Ministério de Relações Exteriores chinês. Ainda segundo o ministério, o consulado chinês em Houston continua em operação.

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