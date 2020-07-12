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Acusações

Embaixadores de China e EUA no Brasil trocam farpas em rede social

O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, subiu o tom ao responder uma postagem do embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 12:54

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 12:54

Bandeira da China
Bandeira da China Crédito: Pixabay
O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, subiu o tom ao responder neste domingo (12) uma postagem do embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman.
No dia anterior, Chapman divulgara o link para um relatório segundo o qual o Partido Comunista chinês estaria conduzindo uma campanha de esterilização em massa de mulheres como forma de repressão à minoria étnica uigur.
Ao postar o link para o estudo, Chapman escreveu: "Esterilização em massa de mulheres uigures pelo Partido Comunista Chinês -silêncio não é uma opção".
"Olha, esse homem vem ao Brasil com a missão especial, que é atacar a China com boatos e mentiras, aconselhamos que pare de fazer atividades desse tipo e faça bem o seu trabalho o que facer. Uma formiga tenta derrubar uma árvore gigante, ridiculamente exagerando em sua capacidade", respondeu Wanming.
O relatório foi feito pela Fundação Jamestown, um think tank de Washington. Divulgado no final de junho, ele aponta que o Partido Comunista Chinês utiliza esterilização, controle de natalidade obrigatório e abortos forçados para controlar as taxas de nascimento na província de Xinjiang.
A taxa de crescimento populacional nas regiões com as maiores populações uigures caíram 84% entre 2015 e 2018, segundo o documento, que teve bastante repercussão na imprensa internacional.
Segundo números da China, há cerca de 12 milhões de uigures na província de Xinjiang.

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