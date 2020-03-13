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Covid-19

Trump: é provável que eu seja testado por coronavírus

'Sentei com o presidente Bolsonaro por provavelmente duas horas no jantar, mas ele está bem', comentou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 18:51

Publicado em 13 de Março de 2020 às 18:51

O presidente dos Estados Unidos foi novamente questionado sobre o encontro que teve com autoridades brasileiras Crédito: Arquivo/A Gazeta
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi novamente questionado em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 13, sobre o encontro que teve com autoridades brasileiras no sábado na Flórida, entre elas o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, que teve teste confirmado para coronavírus. "É provável" que eu seja testado em algum momento, admitiu Trump ao ser pressionado por uma repórter sobre o episódio.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Trump afirmou que teve um contato com muitas pessoas na ocasião. "Sentei com o presidente Bolsonaro por provavelmente duas horas no jantar, mas ele está bem", comentou, em referência ao presidente Jair Bolsonaro, que afirmou mais cedo no Facebook que o resultado de seu exame para coronavírus deu negativo. O presidente americano foi questionado se não estaria sendo egoísta por não se isolar, após um membro da comitiva ter testado positivo para o vírus, mas não comentou sobre essa possibilidade.

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