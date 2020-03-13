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Covid-19

'Eu não tenho ideia quem é ele', diz Trump sobre Wajngarten

'Eu não tenho ideia quem é ele. Mas eu tirei fotos [com ele] e isso demorou literalmente alguns segundos. Eu não sei quem é esse senhor que estamos falando', disse o americano ao ser questionado durante uma entrevista coletiva

Publicado em 13 de Março de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 18:35
Trump diz querer encontrar delator que detonou processo de impeachment Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta (13) que não sabe quem é Fabio Wajngarten, o secretário de comunicação do Planalto, que foi diagnosticado com coronavírus.
"Eu não tenho ideia quem é ele. Mas eu tirei fotos [com ele] e isso demorou literalmente alguns segundos. Eu não sei quem é esse senhor que estamos falando", disse o americano ao ser questionado durante uma entrevista coletiva em Washington se pretendia entrar em quarentena.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A entrevista tratava exatamente da resposta do governo americano ao surto de coronavírus. No evento, Trump também declarou estado de emergência no país.
Wajngarten participou da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que visitou a Flórida no último fim de semana. O secretário se encontrou com Trump ?e tirou fotos a seu lado? durante o jantar que o americano ofereceu ao mandatário brasileiro em Mar-o-lago no último sábado (7).

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