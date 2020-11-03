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Eleições EUA

Trump diz que só vai declarar vitória 'quando houver vitória'

O presidente disse acreditar que possui chances sólidas de vencer e contou quando exatamente pretendia anunciar o triunfo sobre o adversário democrata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 15:20

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 15:20

Em um discurso para apoiares, Trump puxou o nome de Gaga e a plateia vaiou a artista imediamente
Em um discurso para apoiares, Trump puxou o nome de Gaga e a plateia vaiou a artista imediamente Crédito: Reuters/Folhapress
O republicano Donald Trump afirmou na manhã desta terça-feira (3) que só pretende se declarar vencedor na disputa presidencial nos EUA quando "houver vitória, se houver vitória".
Durante uma entrevista por telefone ao canal de TV Fox News, o presidente disse acreditar que possui chances sólidas de vencer e contou quando exatamente pretendia anunciar o triunfo sobre o adversário democrata, Joe Biden.
"Quando houver vitória. Se houver vitória. Acho que as pesquisas são, você sabe, pesquisas de supressão. Acho que teremos vitória, mas só quando houver vitória. Não há nenhuma razão para jogos".
E continuou: "Eu olho pra isso [a disputa presidencial], como sendo alguém com uma chance muito, muito sólida de ganhar. Eu não sei como eles avaliam as chances, acho que tem muito a ver com o tamanho da multidão".
No fim de semana, o portal político Axios afirmou que Trump pretendia se declarar vencedor antes de a apuração ser concluída caso os primeiros resultados da noite desta terça o mostrem à frente em alguns estados decisivos.
O presidente negou que faria a autodeclaração de vitória, mas admitiu que vai dar início a uma cruzada jurídica sobre a disputa logo após o fechamento das urnas.

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