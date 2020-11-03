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Presidente

Estou confiante com reeleição de Trump, diz Bolsonaro a emissora

Jair Bolsonaro é admirador declarado de Trump e disse em diversas ocasiões torcer pelo republicano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 12:41

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:41

Jair Bolsonaro com Renan em solenidade oficial
Jair Bolsonaro disse  estar "confiante com a reeleição de Donald Trump" Crédito: Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou à rede CNN Brasil que está "confiante com a reeleição de Donald Trump".
"Estou confiante com a reeleição de Donald Trump, porque será boa para as relações comerciais e diplomáticas com o Brasil", disse o presidente, segundo a emissora, que conversou com o mandatário na segunda-feira (2).
Após índices recordes de votação antecipada, milhões de americanos vão às urnas nesta terça (3) para concluir seu processo eleitoral e determinar se o republicano Donald Trump permanece por mais quatro anos na Casa Branca. Seu adversário é o democrata Joe Biden, ex-vice-presidente do país.
Bolsonaro é admirador declarado de Trump e disse em diversas ocasiões torcer pelo republicano. A proximidade do brasileiro com o atual presidente -que está atrás nas pesquisas de opinião; gera preocupação entre aliados, que temem que uma eventual vitória de Biden coloque o Brasil em situação difícil com o novo líder da principal potência mundial.

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