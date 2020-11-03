Estou confiante com reeleição de Trump, diz Bolsonaro a emissora

Jair Bolsonaro disse estar "confiante com a reeleição de Donald Trump" Crédito: Divulgação

"Estou confiante com a reeleição de Donald Trump, porque será boa para as relações comerciais e diplomáticas com o Brasil", disse o presidente, segundo a emissora, que conversou com o mandatário na segunda-feira (2).

Após índices recordes de votação antecipada, milhões de americanos vão às urnas nesta terça (3) para concluir seu processo eleitoral e determinar se o republicano Donald Trump permanece por mais quatro anos na Casa Branca. Seu adversário é o democrata Joe Biden, ex-vice-presidente do país.