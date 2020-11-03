Bolsonaro nega tentativa de contato com Biden e reafirma alinhamento a Trump

Jair Bolsonaro reafirmou, nas redes sociais, o seu alinhamento com o republicano Donald Trump Crédito: Alan Santos/PR/Flickr

Ele reafirmou, ainda, o seu alinhamento com o republicano Donald Trump , candidato à reeleição.

"Não tentei contato com o candidato Biden, tampouco pedi ao nosso embaixador fazê-lo", escreveu Bolsonaro.

Na manhã desta terça-feira (3) ele irá se reunir com o chanceler Ernesto Araújo, no Palácio do Planalto. Ambos são enfáticos apoiadores de Trump. O motivo da reunião não foi informado pelo Planalto.

Bolsonaro se manifestou em resposta a uma notícia da GloboNews dando conta que, diante da possibilidade de vitória do democrata, Bolsonaro tentou manter contato mais de uma vez com Biden, sem sucesso.

De acordo com a GloboNews, a campanha do democrata recusou as tentativas de contato sob o argumento de que Biden não falaria com governos de outros países durante a campanha eleitoral.

"Quanto às eleições, todos sabem do respeito que tenho pelos EUA bem como do bom relacionamento com o presidente Donald Trump", escreveu ainda o presidente brasileiro, marcando o perfil oficial do norte-americano no Twitter.

Bolsonaro sempre demonstrou alinhamento a Trump e chego u a dizer que ele irá vencer "pelo bem dos Estados Unidos e do mundo".

Ex-ministros das Relações Exteriores, embaixadores e militares avaliam que, se Biden confirmar o favoritismo e derrotar Trump, a política no Brasil que mais sofrerá impactos será a do meio ambiente.