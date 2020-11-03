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Eleições nos EUA

Bolsonaro nega tentativa de contato com Biden e reafirma alinhamento a Trump

Bolsonaro sempre demonstrou alinhamento a Trump e chego u a dizer que ele irá vencer 'pelo bem dos Estados Unidos e do mundo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 08:43

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 08:43

25/09/2019 - Nova York - EUA - Em encontro rápido, Trump cumprimentou e elogiou discurso de Bolsonaro, na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York
Jair Bolsonaro reafirmou, nas redes sociais, o seu alinhamento com o republicano Donald Trump Crédito: Alan Santos/PR/Flickr
Na véspera da eleição presidencial nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (2) que não tentou contato com o democrata Joe Biden, que lidera as pesquisas americanas.
Ele reafirmou, ainda, o seu alinhamento com o republicano Donald Trump, candidato à reeleição.
"Não tentei contato com o candidato Biden, tampouco pedi ao nosso embaixador fazê-lo", escreveu Bolsonaro.
Na manhã desta terça-feira (3) ele irá se reunir com o chanceler Ernesto Araújo, no Palácio do Planalto. Ambos são enfáticos apoiadores de Trump. O motivo da reunião não foi informado pelo Planalto.
Bolsonaro se manifestou em resposta a uma notícia da GloboNews dando conta que, diante da possibilidade de vitória do democrata, Bolsonaro tentou manter contato mais de uma vez com Biden, sem sucesso.

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De acordo com a GloboNews, a campanha do democrata recusou as tentativas de contato sob o argumento de que Biden não falaria com governos de outros países durante a campanha eleitoral.
"Quanto às eleições, todos sabem do respeito que tenho pelos EUA bem como do bom relacionamento com o presidente Donald Trump", escreveu ainda o presidente brasileiro, marcando o perfil oficial do norte-americano no Twitter.
Bolsonaro sempre demonstrou alinhamento a Trump e chego u a dizer que ele irá vencer "pelo bem dos Estados Unidos e do mundo".
Ex-ministros das Relações Exteriores, embaixadores e militares avaliam que, se Biden confirmar o favoritismo e derrotar Trump, a política no Brasil que mais sofrerá impactos será a do meio ambiente.
No primeiro debate entre o democrata e o republicano, em setembro, Biden sugeriu ajuda financeira ou sanções ao Brasil caso o país não proteja a Amazônia. Bolsonaro criticou a fala.

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