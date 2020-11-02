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Eleições no EUA

Campanha de Biden afirma que Trump não será declarado vitorioso antecipadamente

Segundo o portal americano político 'Axios', o presidente disse a confidentes que declarará que ganhou a eleição de 3 de novembro, mesmo que o resultado do colégio eleitoral ainda não esteja claro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 20:53

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 20:53

Joe Biden
Joe Biden Crédito: Andrew Harnik/Associated Press/Estadão Conteúdo
A campanha do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em duas ocasiões desde o domingo, 1º, que o republicano, candidato à reeleição, não terá a vitória declarada de forma antecipada, hipótese que, segundo o site jornalístico Axios, ele chegou a levantar com conselheiros próximos.
"Queremos ser fundamentalmente claros: sob nenhum cenário, Donald Trump será declarado vencedor na noite da eleição", afirmou Jen O'Malley Dillon, porta-voz da campanha democrata, em declaração feita de forma virtual na tarde desta segunda-feira, 2.
Segundo o Axios, Trump teria discutido a possibilidade de declarar vitória antecipadamente caso esteja "à frente" de Biden mesmo antes de a apuração chegar ao fim ou um dos dois ter atingido mais da metade dos votos necessários no colégio eleitoral. O site afirmou que, para aliados do presidente, isto seria possível se ele estivesse à frente ou vencesse em estados como Flórida, Texas, Carolina do Norte ou Arizona.
Ontem, questionado sobre a informação, Biden foi taxativo em afirmar que isso não aconteceria. "Minha resposta é de que o presidente não vai roubar esta eleição", disse ele. Trump negou que poderia declarar vitória antes da proclamação dos resultados.
Hoje, o Twitter divulgou um comunicado em que afirmou que posts de contas de candidatos que declarassem vitória antes das projeções oficiais ou da proclamação dos resultados serão restritos pela rede social. A maior prioridade, segundo o Twitter, será a eleição presidencial. Contas com base nos EUA e com mais de 100 mil seguidores ou forte engajamento também estão incluídas.

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