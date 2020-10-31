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Eleições nos EUA

Biden tem vantagem em 4 estados importantes, dizem pesquisas

Candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, aparece à frente nos estados de Wisconsin, Michigan, Arizona e Carolina do Norte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 20:00

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 20:00

Joe Biden
Candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden Crédito: Andrew Harnik/Associated Press/Estadão Conteúdo
O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, aparece à frente do atual presidente, Donald Trump, em pesquisas eleitorais conduzidas pela CNN, em parceria com o instituto SSRS, em quatro Estados em que o republicano saiu vitorioso em 2016: Wisconsin, Michigan, Arizona e Carolina do Norte.
No Michigan, Biden tem 53% da preferência do eleitorado, contra 41% de Trump, de acordo com o levantamento. No vizinho Wisconsin, o ex-vice-presidente conta com 52% das intenções de voto, ante 44% do atual líder da Casa Branca.
No Estados ao Sul, a disputa está mais apertada, mas também sugerem vantagem do democrata. No Arizona, 50% dos entrevistados responderam que pretendem votar em Biden e 46%, em Trump - uma diferença de 4 pontos porcentuais, dentro da margem de erro da sondagem. Já na Carolina do Norte, a diferença é um pouco maior: 51% para o presidente e 45% para o oponente.
Para voltar à Casa Branca, Trump terá de conquistar os delegados distribuídos

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