Torre Eiffel é esvaziada nesta quarta-feira; mídia fala em ameaça de bomba

A Torre Eiffel foi esvaziada nesta quarta-feira (23) pela polícia francesa Crédito: Reuters/Folhapress

Monumento mais famoso de Paris, a Torre Eiffel foi esvaziada nesta quarta-feira (23). Segundo a mídia francesa, a medida foi necessária após a polícia francesa receber uma ligação anônima sobre uma ameaça de bomba no local. De acordo com o jornal francês Le Parisien, a polícia recebeu a denúncia por volta das 11h, no horário local (6h no horário de Brasília), informando que uma bomba havia sido plantada no monumento. Por precaução, as autoridades retiraram os visitantes da torre e isolaram um perímetro de segurança.

Dois policiais ouvidos pela agência de notícias americana Associated Press confirmaram que a ação foi realizada após uma ameaça de bomba por telefone, mas a empresa responsável pela gestão da Torre Eiffel ainda não divulgou informações oficiais sobre o caso.