Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Paris planeja dar máscaras laváveis a todos os moradores
Gestão da pandemia

Paris planeja dar máscaras laváveis a todos os moradores

Em quarentena desde 17 de março, capital da França deve manter o isolamento físico até pelo menos 11 de maio, quando planeja retomar o funcionamento das escolas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 11:02

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 11:02

Cuidados com coronavírus
Cuidados com coronavírus Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Paris, capital da França, pretende entregar máscaras laváveis a todos os seus 2,15 milhões de habitantes, até meados de maio.
A medida, que deve custar cerca de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), faz parte de um plano para reduzir o contágio por coronavírus na cidade.
Até o fim deste mês, meio milhão de máscaras devem ser entregues a maiores de 70 anos, doentes crônicos e grávidas, afirmou a prefeita Anne Hidalgo ao jornal francês Le Journal du Dimanche.
Com 29,6 mortes por 100 mil habitantes, a França é hoje o quarto dentre os grandes países com maior taxa de mortalidade pela Covid-19 no mundo. Como comparação, a Bélgica tem 47/100 mil habitantes, a Espanha tem 44/100 mil, Portugal registra 6,7/100 mil e a Alemanha, 5,4 mortos por 100 mil habitantes.
A prefeitura de Paris também vai distribuir desinfetante para as mãos em locais públicos, como pontos de ônibus e entradas de estações, e estuda transformar em ciclovias as ruas que fazem o mesmo trajeto das principais linhas de metrô, para reduzir a concentração de trabalhadores no transporte público.
Segundo a prefeita, outra meta é ampliar o número de testes para detectar pessoas infectadas e isolá-las. A cidade deverá pagar quartos de hotel por duas semanas para os que não puderem manter isolamento em suas próprias casas.

Veja Também

Ator da Broadway tem perna amputada por complicação do coronavírus

Janaina Paschoal revela que teve coronavírus: "Achei que ia morrer"

Coronavírus: como usar máscara de proteção e óculos ao mesmo tempo

Com 710 testes por 100 mil habitantes realizados até agora, a França é um dos países europeus com menor taxa de testagem. A Islândia testou 12 mil pessoas por 100 mil habitantes, a Suíça, 2.500/100 mil; Portugal testou 2.300 por 100 mil, e a Alemanha, 2.060/100 mil.
Em quarentena desde 17 de março, o país deve manter o isolamento físico até pelo menos 11 de maio, quando planeja retomar o funcionamento das escolas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados