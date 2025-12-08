Perigo

Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Japão, e governo alerta para tsunami

Um tsunami com ondas de até três metros de altura pode atingir a costa nordeste do Japão; epicentro do terremoto foi a 80 km da costa da província de Aomori, a uma profundidade de aproximadamente 50 km

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:32

Parte da costa japonesa foi atingida pelo terremoto Crédito: Reprodução/Serviço Geológico dos Estados Unidos

Um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter atingiu parte da costa do Japão nesta segunda-feira (8). O governo emitiu um alerta de tsunami para regiões no norte do país. As informações são da agência estatal NHK. Um tsunami com ondas de até três metros de altura pode atingir a costa nordeste do Japão. Alerta foi emitido para as prefeituras de Hokkaido, Aomori e Iwate, após o terremoto que atingiu grande parte do norte e leste do país, às 23h15 (11h15 no horário de Brasília).



O epicentro do terremoto foi a 80 km da costa da província de Aomori, a uma profundidade de aproximadamente 50 km. A Agência Nacional de Polícia apura a extensão dos danos por meio das delegacias de polícia locais. A província de Aomori estabeleceu um centro de resposta a desastres para lidar com o terremoto e está coletando informações. Usinas nucleares e outras instalações estão sendo inspecionadas em busca de anormalidades. Segundo a NHK, até o momento não houve nenhuma alteração nas leituras dos postos de monitoramento que medem os níveis de radiação ao redor das usinas nucleares localizadas nas cidades onde o tremor foi sentido.

O Japão é um dos países mais propensos a terremotos no mundo, com um tremor ocorrendo pelo menos a cada cinco minutos. Localizado no anel de fogo, um arco de vulcões e fossas oceânicas que circunda parcialmente a Bacia do Pacífico, o país é responsável por cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6,0 ou superior no mundo.

