  • Rússia confirma morte de chefe do Grupo Wagner em queda de avião
Sem sobreviventes

Rússia confirma morte de chefe do Grupo Wagner em queda de avião

Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário russo, estava a bordo da aeronave que caiu ao norte de Moscou nesta quarta-feira (23)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2023 às 18:40

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 18:40

Yevgeny Prigozhin era chefe do Wagner, grupo mercenário russo Crédito: Reuters
O chefe do grupo mercenário russo Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, estava a bordo do avião que caiu ao norte de Moscou nesta quarta-feira (23), segundo a agência de aviação civil da Rússia.
O órgão publicou uma lista de sete passageiros e três tripulantes que, segundo ela, estavam a bordo do avião "de acordo com a companhia aérea". Todos morreram. O avião particular caiu a caminho de Moscou para São Petersburgo, cerca de 100 quilômetros (60 milhas) ao norte da capital russa.
Há exatamente dois meses, Prigozhin liderou um breve motim contra o exército russo que o presidente Vladimir Putin descreveu como uma "traição" e uma "facada nas costas". O presidente russo jurou vingança.
Mas as acusações contra Prigozhin foram retiradas em pouco tempo e o chefe de Wagner foi autorizado a retirar-se para a Belarus, embora alegadamente regressasse à Rússia de vez em quando.

