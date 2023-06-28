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BBC News

Os possíveis impactos de motim do grupo Wagner

Medidas emergenciais de segurança permanecem em Moscou, após uma rebelião de mercenários do Wagner que abalou a posição do presidente russo.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 jun 2023 às 12:29

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 12:29

Medidas emergenciais de segurança permanecem em Moscou, após uma rebelião de mercenários do Wagner que abalou a posição do presidente russo.
E, mesmo com o fim do motim do grupo liderado pelo oligarca Yevgeny Prigozhin, muitas perguntas continuam em aberto. Quais serão os impactos disso para Rússia e, mais especificamente, para a liderança de Vladimir Putin? E para a guerra da Ucrânia, onde o Wagner tem lutado ao lado dos soldados oficiais russos?
Neste vídeo, nosso repórter Vitor Tavares conta o que aconteceu e explora possíveis desdobramentos do dia em que a autoridade de Putin foi desafiada na Rússia.
Assista e confira.

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