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  • PIB da Argentina cresce 12,8% ante o 2º tri e cai 10,2% ante 3º tri de 2019
America do Sul

PIB da Argentina cresce 12,8% ante o 2º tri e cai 10,2% ante 3º tri de 2019

Entre os 16 setores analisados no país sul-americano, houve queda na atividade em 14 no confronto anual, em meio à redução da demanda.

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 19:17
Buenos Aires, Argentina
O PIB do país sul-americano registrou expansão de 12,8% em termos dessazonalizados Crédito: divulgação
O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina registrou expansão de 12,8% em termos dessazonalizados no terceiro trimestre de 2020 na comparação com o segundo, informou nesta quarta-feira (16), o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). Ante igual período de 2019, a atividade econômica do país sul-americano teve contração de 10,2%, acumulando queda de 11,8% este ano até setembro.
Entre os 16 setores analisados, houve queda na atividade em 14 no confronto anual, em meio à redução da demanda.
"Restrições globais ao movimento de pessoas com o objetivo de mitigar a pandemia de Covid-19 afeta um conjunto significativo de atividades econômicas em todos os países", diz o Indec, em comunicado.

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