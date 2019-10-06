Home
>
Mundo
>
Papa abre Sínodo dizendo que Amazônia precisa do fogo de Deus

Papa abre Sínodo dizendo que Amazônia precisa do fogo de Deus

Na celebração, Francisco disse ainda que o fogo de Deus é também amor que ilumina, que aquece e dá vida; e não aquele que se “alastra e devora”

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 11:52

 - Atualizado há 6 anos

Papa Francisco - 02/08/2016 Crédito: BENHUR ARCAYAN

O papa Francisco disse neste domingo (6), durante a missa de abertura da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan Amazônica, celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que a Amazônia precisa do fogo de Deus e não do fogo ateado por interesses.

Recomendado para você

Aliados do governo celebraram decisão; poucos parlamentares da oposição se manifestaram

Bolsonaristas falam de 'traição' e 'decepção' com Trump após retirada de Moraes das sanções da Lei Magnitsky

Novo capítulo de histórico de tensões veio nesta sexta-feira (12/12), com anúncio da retirada das sanções contra Moraes e a esposa.

A linha do tempo da crise envolvendo Alexandre de Moraes e o governo Trump

Governo americano retirou sanções impostas a ministros do STF, em derrota para família Bolsonaro

Pedido direto de Lula a Trump levou ao fim da Magnitsky contra Moraes na visão do Planalto

Leia mais

As histórias e curiosidades do dia em que o papa visitou o ES

Papa recebe de presente livro lançado no Espírito Santo

Papa pede 'vontade política' de governos para combater mudanças climáticas

“O fogo ateado por interesses que destroem, como o que devastou recentemente a Amazônia, não é o do Evangelho. O fogo de Deus é calor que atrai e congrega em unidade. Alimenta-se com a partilha, não com os lucros.”

Na celebração, Francisco disse ainda que o fogo de Deus é também amor que ilumina, que aquece e dá vida; e não aquele que se “alastra e devora”.

“Quando sem amor nem respeito se devoram povos e culturas, não é o fogo de Deus, mas do mundo. Contudo quantas vezes o dom de Deus foi, não oferecido, mas imposto! Quantas vezes houve colonização em vez de evangelização! Deus nos preserve da ganância dos novos colonialismos.”

O papa pediu que o Espírito de Deus inspire o Sínodo para que renove os caminhos da Igreja Católica na Amazônia. “Reacender o dom no fogo do Espírito é o oposto de deixar as coisas correr sem se fazer nada. E ser fiéis à novidade do Espírito é uma graça que devemos pedir na oração. Ele, que faz novas todas as coisas, nos dê a sua prudência audaciosa; inspire o nosso Sínodo a renovar os caminhos para a Igreja na Amazônia, para que não se apague o fogo da missão.”

O Sínodo da Amazônia ocorre até o dia 27 deste mês, com o tema Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. A celebração de abertura do evento religioso começou com a entrada de 185 padres sinodais, sendo 58 do Brasil. Estavam presentes também representantes de comunidades indígenas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais