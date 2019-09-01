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Mensagem de domingo

Papa pede 'vontade política' de governos para combater mudanças climáticas

Ele também pediu que as pessoas reflitam sobre decisões diárias "prejudiciais" sobre consumo e atitudes "autocentradas"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2019 às 07:15

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 07:15

Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram
O papa Francisco pediu a governos que mostrem "vontade política" para adotar medidas drásticas para lidar com as mudanças climáticas. Ainda segundo ele, é o momento de se abandonar a dependência de combustíveis fósseis.
O pontífice realizou o apelo em mensagem neste domingo, no início de uma série de semanas de orações dos cristãos para aumentar a atenção política à questão da corrupção e à exploração dos recursos naturais. Ele também pediu que as pessoas reflitam sobre decisões diárias "prejudiciais" sobre consumo e atitudes "autocentradas".
Francisco afirmou que, no Encontro sobre Ação Climática da Organização das Nações Unidas realizado neste mês, os governos "terão a responsabilidade de mostrar vontade política para adotar medidas drásticas" a fim de alcançar o mais rápido possível emissão zero líquida de gases estufa e de limitar o avanço médio da temperatura global, em linha com o fechado no Acordo de Paris sobre o clima. Fonte: Associated Press.

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