Leonel Ximenes

Papa recebe de presente livro lançado no Espírito Santo

"Devocionário a São José de Anchieta" foi organizado pelo ex-vice-reitor do santuário que fica no litoral sul do ES

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 14:49

Públicado em 

03 out 2019 às 14:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Bruno entrega ao papa Francisco o Devocionário de Anchieta,  santo que viveu e morreu no ES. Crédito:  Vatican Media
O papa Francisco recebeu de presente no Vaticano, na semana passada, o livro "Devocionário a São José de Anchieta", organizado pelo padre  Bruno Franguelli, ex-vice reitor do Santuário Nacional de Anchieta, localizado no litoral sul do Espírito Santo. Bruno, que é jesuíta como Francisco, entregou a obra, lançada em junho passado no ES, pessoalmente ao pontífice.
   “Havia tempo para apenas um assunto. Focalizei Anchieta. Então, levei o Devocionário de São José de Anchieta Apóstolo e Padroeiro do Brasil”, contou o padre que está morando em Roma.
Ao site do Santuário Nacional de Anchieta, padre Bruno descreveu a reação de Francisco ao ver o livro. “Ele se surpreendeu positivamente. Ficou muito feliz ao ver que Anchieta está sendo divulgado e amado”.
O livro presentado ao papa. Crédito:  Reprodução da internet
Segundo o sacerdote da Companhia de Jesus, o líder católico tem o padre Anchieta como uma das suas referências. “O papa Francisco aprendeu a amar Anchieta desde o noviciado porque estudou a vida de Anchieta como jesuíta e agora, como papa, foi quem reconheceu a santidade dele.”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

