Onda gigante na costa da Argentina deixa ao menos um morto e 30 feridos; veja vídeo

A onda levou à interdição das praias e à atuação de serviços de emergência; especialistas indicam que fenômeno pode ser classificado como minitsunami

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:35

Uma onda gigante atingiu turistas e moradores em Santa Clara del Mar e Mar del Plata, no litoral argentino, na tarde de segunda-feira (12), resultando na morte de uma pessoa e ferindo mais de 30. A onda levou à interdição das praias e à atuação de serviços de emergência. Segundo especialistas do Serviço Nacional de Meteorologia, o fenômeno, que ainda está sendo estudado, poderia ser classificado como um minitsunami, causado por uma diferença de pressão entre a massa de ar e a superfície do mar.

Os minitsunamis são grandes ondas geradas por distúrbios atmosféricos, como tempestades e mudanças rápidas de pressão, que se diferenciam dos tsunamis tradicionais causados por terremotos. Essas ondas, como a que pode ter acontecido na costa argentina, podem chegar a mais de 1,80 metro de altura.

A vítima foi identificada como Yair Amir Manno Nuñez, tinha 29 anos, era natural de Mar del Plata e morava na França. Ele, que competia em provas de equitação, estava de férias em Santa Clara com sua namorada, quando foi arrastado e jogado contra pedras enquanto pescava.

Impresionante lo que creció el mar en segundos…ola gigante? #MardelPlata pic.twitter.com/wbI1tZEOgB — Ro 🦋 (@romivn30) January 12, 2026

As autoridades ainda monitoram o estado de saúde dos feridos em centros de saúde da região, e as praias da Costa Atlântica estão em estado de alerta. A Defesa Civil da Província de Buenos Aires informou que eventos como esse são imprevisíveis e lembram que um episódio similar ocorreu em Mar del Plata, sem deixar feridos, na madrugada de 8 de dezembro de 2022.

