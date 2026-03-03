Mundo

Caixão dourado e milhares de flores: o funeral do narcotraficante 'El Mencho' no México

O narcotraficante Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes foi enterrado na segunda-feira (2/3) em um caixão dourado, em uma cerimônia marcada pela forte presença das forças de segurança.

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:08

Muitas pessoas que acompanharam o enterro ocultaram sua identidade com máscaras Crédito: Reuters

O narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, mais conhecido como "El Mencho", foi enterrado na segunda-feira (2/3), em um caixão dourado.

O líder do cartel morreu no final de fevereiro, ao ser ferido em um tiroteio entre seus guarda-costas e membros das forças especiais mexicanas destacados para sua captura.

O fundador do temido Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), de 59 anos, era o homem mais procurado do México. Os Estados Unidos haviam oferecido uma recompensa de US$ 15 milhões (cerca de R$ 79 milhões) por qualquer informação que levasse à sua detenção.

A morte de "El Mencho" desencadeou violenta represália generalizada. Membros do cartel incendiaram veículos e bloquearam estradas em 20 dos 31 Estados mexicanos.

Cerca de 70 pessoas morreram durante a onda de violência.

Diversos veículos foram necessários para transportar as homenagens Crédito: Reuters

O enterro ocorreu perto da cidade de Guadalajara, no Estado de Jalisco, um bastião do cartel.

Muitos membros da Guarda Nacional mexicana estiveram presentes para evitar o possível início de uma nova onda de violência durante o funeral.

Grandes oferendas com flores foram observadas na funerária antes da cerimônia. Uma delas tinha forma de galo, em referência ao amor de "El Mencho" às lutas desses animais.

A agência de notícias AFP informou que foram necessários cinco caminhões para levar todas as oferendas ao cemitério. A maioria delas foi enviada de forma anônima.

A procissão fúnebre foi acompanhada por uma banda que tocava música tradicional mexicana e canções louvando os narcotraficantes.

A canção tradicional mexicana El Muchacho Alegre soou quando o caixão dourado de Oseguera chegou a uma capela localizada no interior do cemitério, segundo informações da imprensa local.

Oferenda floral faz referência à afinidade de 'El Mencho' com as brigas de galos Crédito: EPA

Muitas das pessoas que compareceram ao enterro ocultaram suas identidades com máscaras faciais. E, depois de uma hora de cerimônia, elas acompanharam o caixão ao ser levado para o túmulo.

A imprensa mexicana destacou que o túmulo do cemitério era relativamente simples, em comparação com outros narcotraficantes, que são frequentemente enterrados em grandes mausoléus.

Sob a liderança de Oseguera, o CJNG se transformou em uma poderosa organização criminosa internacional. O cartel se estendeu da sua fortaleza em Jalisco para muitos outros Estados mexicanos, dedicando-se à produção e ao tráfico de drogas.

A Administração de Controle de Drogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) afirma que o cartel passou a ter presença em mais de 40 países.

null Crédito: Getty Images

O assassinato de Oseguera pelas forças especiais mexicanas foi considerado uma vitória do governo da presidente do México, Claudia Sheinbaum.

Ela vinha sofrendo pressões cada vez maiores do seu homólogo americano, Donald Trump, para que ampliasse suas ações na luta contra o narcotráfico.

Mas o receio é que o vácuo deixado pelo poderoso líder do cartel provoque a retomada da violência a curto prazo, à medida que as diferentes facções do grupo criminoso disputam o controle. Calcula-se que a organização tenha dezenas de milhares de membros.

O féretro foi fortemente vigiado pelas forças mexicanas Crédito: Getty Images

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta