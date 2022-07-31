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Artemis

Odisseia no espaço: Nasa marca possíveis datas para retorno à Lua

Nova tripulação deve ir ao satélite terrestre em 2024; agência divulgou cronograma e primeira fase está prevista para ocorrer ainda neste ano
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

31 jul 2022 às 13:46

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 13:46

Um dos momentos históricos que marcou o ápice da conquista humana sobre a natureza – a chegada do homem à Lua – terá um novo e empolgante capítulo. Com participação brasileira, a missão Artemis planeja levar uma nova tripulação para a superfície lunar em 2024.
Segundo o novo cronograma publicado pela Agência Aeroespacial Norte-americana (Nasa), a primeira fase da empreitada – que será dividida em três grandes etapas – será em 29 de agosto, com o lançamento da missão Artemis I. 
O foguete SLS (Space Launch System, ou sistema de lançamento espacial, em tradução livre) transportará o veículo Orion – projetado para levar astronautas a lugares nunca antes alcançados – pela órbita da Lua e de volta à Terra, mas sem tripulantes. Nesta primeira fase, elementos cruciais de funcionamento dos sistemas de propulsão e das rotas de viagem serão postos à prova.
A complexidade das missões aumentará à medida que o cronograma avançar. Na segunda fase, a Artemis II, que será totalmente tripulada, astronautas altamente qualificados farão testes exaustivos nos sistemas de lançamento, acoplagem, sobrevivência e transporte de carga pelo espaço.
A missão será um marco também para o futuro da exploração espacial além da órbita terrestre e lunar: o sucesso das tecnologias garantirá a viabilidade das missões que visam chegar a Marte. O trajeto durante a Artemis II será o maior percorrido por humanos fora da Terra: cerca de 450 mil quilômetros além da órbita do planeta azul.
Prevista para 2024, a Artemis III deverá, de fato, levar astronautas para a superfície lunar. Entre eles, a primeira mulher a pisar na Lua. Com a evolução das missões, a expectativa é que a capacidade de carga do foguete SLS combinado com a capsula tripulada Orion aumente de 26 para 45 toneladas métricas, o que deve garantir a sobrevivência da tripulação em missões no espaço profundo.
A Nasa preparou um vídeo especial para convidar a população mundial para acompanhar o lançamento da Artemis I. Assista:

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