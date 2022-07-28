"Chuveiro" de meteoros: mais um registro é feito em Vitória

Um meteoro muito brilhante foi visto cruzando o céu de Vitória na noite desta quarta-feira (27). O fenômeno foi registrado por Luciana Fontes, associada do Exoss Ciência Cidadã. "O evento foi muito rápido, durou apenas dois segundos, mas foi registrado por câmeras de monitoramento de meteoros do projeto", conta.
Fontes ainda explicou que entre os dias 3 de julho e 15 agosto ocorre o "chuveiro", um período com muitos meteoros. "Esse chuveiro é bem conhecido desde o século XIX. A atividade máxima ocorre por volta do dia 30 de julho, quando a taxa horária zenital fica entre 6 e 14 meteoros por hora", explica.
Para quem curte o espetáculo no céu, Luciana comenta que o período do "chuveiro" tem a reputação de produzir alguns dos meteoros mais brilhantes, que atingem a atmosfera terrestre a uma velocidade de 30 km/s.