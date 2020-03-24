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Covid-19

Número de mortos na Itália volta a crescer; infectados são quase 70 mil

O número de novas infecções cresceu em 3.612 de segunda (23) para terça (24), fazendo o total de pessoas infectadas pelo coronavírus chegar a 69.176 na Itália.

Publicado em 24 de Março de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 18:09
Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália.
Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália. Crédito: Mick De Paola/Unsplash 
O número de mortes na Itália em decorrência da covid-19 cresceu em 743 nas últimas 24 horas, um novo aumento depois de dois dias seguidos de redução nos novos números. Agora, são 6.820 as vítimas fatais da doença causada pelo novo coronavírus.
O número de novas infecções cresceu em 3.612 de segunda (23) para terça (24), fazendo o total de pessoas infectadas pelo coronavírus chegar a 69.176 na Itália. Segundo a Defesa Civil local, o número de pessoas infectadas atualmente, dado que exclui curados e mortos, é de 54.030 pessoas.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Nesta terça-feira (24), o governo da Itália aprovou medidas mais duras para restringir a circulação de pessoas. De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, entre as medidas estão multas de até quatro mil euros e o confisco de veículos.

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