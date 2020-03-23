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Covid-19

Na Itália, zagueiro capixaba Lyanco vê sua rotina mudar devido ao coronavírus

Defensor do Torino e da Seleção Brasileira Olímpica está de quarentena no país mais afetado pelo Covid-19

Publicado em 23 de Março de 2020 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 18:18
Lyanco é zagueiro do Torino e agora está de quarentena devido a pandemia do coronavírus
Lyanco é zagueiro do Torino e agora está de quarentena devido a pandemia do coronavírus Crédito: Torino FC/Divulgação
Depois da China, a Itália é o país que mais registrou casos em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). Até o fechamento desta reportagem, foram mais de 53 mil infectados, com 5 mil mortes. No meio dessa epidemia está o zagueiro capixaba Lyanco, que atua no Torino e que recentemente foi convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira Sub-23. 
Desde o último dia 12 de março, quando o clube paralisou as atividades, o ex-defensor do São Paulo está de quarentena em casa com a sua esposa e a sua filha, que tem menos de dois anos. Sem poder sair de casa, o jogador também não encontra seus pais pessoalmente há mais de 15 dias. 

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"A nossa rotina mudou totalmente. Estou em casa 24 horas por dia e sair só em caso de emergência ou para ir ao supermercado e à farmácia. Muito estranho essa situação. Não posso nem ver os meus pais, mesmo morando a 15 minutos de distância. Estamos tão perto e tão longe, mas temos nos comunicado a todo momento por vídeo, por WhatsApp e todas as formas que podemos. Somos bem ligados", afirmou o capixaba. 
Apesar do clima de pânico que toma conta da Itália, Lyanco procura fazer a sua parte e segue as recomendações do governo local. O zagueiro lembra que tudo foi muito rápido desde a notificação do primeiro caso no país europeu.  "Foi muito veloz. Um dia anunciaram o primeiro caso e, no dia seguinte, mais de 500. Hoje a situação é essa que todo mundo está acompanhando: a Itália está no epicentro da epidemia. Mas, o país e nós (população) estamos fazendo a nossa parte para que acabe logo".
Lyanco está passando os dias com a família durante a quarentena
Lyanco está passando os dias com a família durante a quarentena Crédito: Arquivo Pessoal
Até o momento, nenhum dos jogadores e membros da comissão técnica do Torino foram contagiados pelo novo coronavírus. Lyanco revela que fez exames recentes. "Graças a Deus não teve nenhum caso no Torino. Fazemos exames constantemente, mas temos que estar atentos a cada segundo. Todo cuidado é importante", frisou.
Se existe um lado bom de ficar em casa, é pelo fato de Lyanco curtir mais tempo ao lado da sua esposa Yasmin e da sua filha Maria Flor. O zagueiro também encara a quarentena assistindo filmes e jogando videogame. "Ficar em casa com a família é muito bom. Tenho curtido muito a minha filha e a esposa. Tentamos passar o tempo de alguma forma, vendo filmes e jogando um PlayStation. A galera do futebol sempre interage por lá também e assim os dias vão passando".

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