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No Reino Unido, Liz Truss confirma renúncia ao cargo de primeira-ministra

Truss continuará exercendo o cargo de primeira-ministra até que um sucessor seja escolhido, disse ela
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 out 2022 às 10:21

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 10:21

Liz Truss
Liz Truss não resistiu ao cargo Crédito: FRANK AUGSTEIN
A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, confirmou que renuncia à posição de líder do Partido Conservador, perdendo, assim, o comando do governo britânico. Em declaração em frente à sede do governo nesta quinta-feira, 20, Truss "reconheceu" que a "situação atual" da política no país não permite que ela "entregue o mandato para o qual foi eleita pelo Partido Conservador".
Truss continuará exercendo o cargo de primeira-ministra até que um sucessor seja escolhido, disse ela. Uma nova eleição do Partido Conservador deve ser finalizada dentro da próxima semana, afirmou Truss.
Após apresentar um plano de amplos cortes de impostos e estímulos fiscais, os mercados de renda fixa no Reino Unido e a libra entraram em turbulência e provocaram intervenção do Banco da Inglaterra (BoE). O imbróglio causou a saída do ex-ministro de Finanças Kwasi Kwarteng e a revogação da maioria das medidas econômicas anunciadas anteriormente.
Eleita líder do seu partido no dia 5 de setembro, Truss substituiu o ex-premiê Boris Johnson, que também saiu após uma crise política no Reino Unido. Liz Truss ficou pouco mais de seis semanas no cargo.

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