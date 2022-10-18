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Sul da Flórida

Dois homens morrem após avião cair em casa com moradores dentro nos EUA

Equipes de resgate de bombeiros foram para o local do acidente, na cidade de Miramar, próximo ao aeroporto de North Perry. As vítimas foram dois homens que estavam dentro do avião
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2022 às 10:58

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 10:58

Uma aeronave de pequeno porte caiu besta segunda-feira (17) na lateral de uma casa no sul da Flórida, nos Estados Unidos, matando duas pessoas que estavam a bordo, informou o canal televisivo WSVN 7News.
Equipes de resgate de bombeiros foram para o local do acidente, na cidade de Miramar, próximo ao aeroporto de North Perry. As vítimas foram dois homens que estavam dentro do avião, segundo a polícia local.
Imagens aéreas mostram o avião branco pendurado no telhado da casa
Imagens aéreas mostram o avião branco pendurado no telhado da casa Crédito: Reprodução/NBC
As identidades não foram divulgadas, mas um deles teria sido identificado por um amigo como Jordan Shrewd, segundo o canal NBC.
Imagens aéreas gravadas pela mídia local mostram o avião branco pendurado no telhado da casa, em direção ao quintal.
Segundo a investigação inicial, o avião tocou em linhas de energia sobre a casa onde caiu. Essas linhas estavam emaranhadas ao redor da aeronave, tornando o serviço de resgate mais difícil para os socorristas.
Minutos antes da colisão, a aeronave havia decolado do aeroporto local e estava em um voo de teste. Uma mulher e seu filho de dois anos, que estavam dentro da casa, saíram ilesos.
A porta-voz da Polícia de Miramar, Tanya Ruíz, informou para a imprensa que as causas do acidente fatal ainda são desconhecidas, mas acrescentou que a investigação será feita pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA. (National Transportation Safety Board, em inglês).
Com o impacto do acidente, houve a interrupção do serviço elétrico em casas próximas e obrigou a evacuação dos moradores, por causa de um derramamento de combustível.

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