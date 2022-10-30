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Eleições 2022

Lula vence na Nova Zelândia com 70,3% dos votos no 2° turno

País é o primeiro a encerrar votos. Dados são dos boletins de urnas fixados no local de votação

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 08:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2022 às 08:05
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante debate a presidente na TV Globo
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução de TV e Ricardo Stuckert / PT
Na Nova Zelândia, o segundo turno das Eleições 2022 para escolha do novo presidente do Brasil já acabou. Os boletins de urnas mostram que lá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o favorito dos eleitores com 70,3% dos votos válidos, sem considerar brancos e nulos. O atual mandatário brasileiro, Jair Bolsonaro, ficou com 29,7% do total de votos válidos.

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Dos 553 votos válidos na cidade de Wellington, 389 foram para o candidato do PT. Outros 164 foram para Bolsonaro. Segundo os boletins, 16 brasileiros votaram em branco ou anularam o voto.
A confirmação do resultado, no entanto, só sairá após às 17 horas, quando começam as apurações das urnas no Brasil. Os resultados dos boletins de urnas foram compartilhados por brasileiros nas redes sociais.

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