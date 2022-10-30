Lula vence na Nova Zelândia com 70,3% dos votos no 2° turno

Dos 553 votos válidos na cidade de Wellington, 389 foram para o candidato do PT. Outros 164 foram para Bolsonaro. Segundo os boletins, 16 brasileiros votaram em branco ou anularam o voto.

A confirmação do resultado, no entanto, só sairá após às 17 horas, quando começam as apurações das urnas no Brasil. Os resultados dos boletins de urnas foram compartilhados por brasileiros nas redes sociais.