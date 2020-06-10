Johnson & Johnson antecipa testes de vacina contra a Covid-19

A companhia já afirmou que terá capacidade de produzir mais de um bilhão de doses já em 2021

A Johnson & Johnson anunciou nesta quarta-feira, 10, que vai começar uma nova fase de testes da vacina contra a Covid-19 que está desenvolvendo. Os testes serão feitos a partir da segunda quinzena de julho, mais cedo do que o planejado inicialmente, e vai focar na evolução da resposta imunológica dos pacientes. O estudo envolve 1.045 adultos saudáveis, a partir dos 18 anos de idade.