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A partir de julho

Johnson & Johnson antecipa testes de vacina contra a Covid-19

Segundo a companhia, especializada na produção de farmacêuticos, utensílios médicos e produtos pessoais de higiene, os testes serão feitos nos Estados Unidos e na Bélgica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 15:29

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 15:29

Laboratórios farmacêuticos temem ficar sem estoque de insumos utilizados na fabricação de medicamentos
A companhia já afirmou que terá capacidade de produzir mais de um bilhão de doses já em 2021 Crédito: Pixabay
A Johnson & Johnson anunciou nesta quarta-feira, 10, que vai começar uma nova fase de testes da vacina contra a Covid-19 que está desenvolvendo. Os testes serão feitos a partir da segunda quinzena de julho, mais cedo do que o planejado inicialmente, e vai focar na evolução da resposta imunológica dos pacientes. O estudo envolve 1.045 adultos saudáveis, a partir dos 18 anos de idade.
Segundo a companhia, os testes serão feitos nos Estados Unidos e na Bélgica. Se tudo correr bem e a vacina se provar segura e efetiva, a Johnson & Johnson já afirmou que terá capacidade de produzir mais de um bilhão de doses já em 2021.

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