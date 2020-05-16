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  • Itália reabrirá fronteiras aos turistas da Europa em 3 de junho
Retomada da rotina

Itália reabrirá fronteiras aos turistas da Europa em 3 de junho

A partir de 3 de junho, os italianos também poderão viajar livremente por todo país, sem restrições, a menos que haja um novo surto da epidemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2020 às 15:32

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 15:32

Turistas usam máscaras de proteção na cidade de Veneza, na Itália, onde o tradicional evento de carnaval foi cancelado devido ao surto do novo coronavírus
Turistas usam máscaras de proteção na cidade de Veneza, na Itália Crédito: RENATA BRITO / AP / ESTADÃO CONTEÚDO
O governo da Itália vai reabrir suas fronteiras para turistas da União Europeia (UE) a partir do dia 3 de junho e removerá o isolamento obrigatório de 14 dias para visitantes estrangeiros na península, disseram fontes oficiais neste sábado (16). As fronteiras europeias do espaço Schengen estão fechadas atualmente.
As medidas foram anunciadas após a reunião de um Conselho de Ministros de cerca de 10 horas, realizado na noite de sexta (15) para sábado (16), e presidido pelo chefe de governo, Giuseppe Conte. Serão aplicadas decisões "em conformidade com os vínculos derivados da ordem jurídica da União Europeia", afirmou o comunicado. Essas decisões poderão ser modificadas com base no "risco epidemiológico" no país, onde mais de 31 mil pessoas morreram vítimas do novo coronavírus.
O turismo é um dos principais setores da economia italiana e é responsável por cerca de 13% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.
"A abertura das fronteiras italianas aos cidadãos europeus não apenas favorece o turismo, como também salva as colheitas com o retorno de cerca de 150 mil diaristas de Romênia, Polônia e Bulgária", disse um dos principais sindicatos agrícolas, o Coldiretti.

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