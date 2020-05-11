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Futebol Europeu

Itália libera treinos em grupo de clubes a partir do dia 18 e cita cautela

A decisão foi publicada na mídia italiana após um 'sinal verde' do Comitê Técnico Científico, que atua em parceria com o governo no combate à pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 17:08

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 17:08

Estádios vazios
Estádios vazios Crédito: Pixabay
Os ministros da Saúde e do Esporte da Itália, Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, respectivamente, divulgaram um comunicado em conjunto liberando treinamentos em grupo aos clubes a partir da próxima segunda-feira (18).
A decisão foi publicada na mídia italiana após um "sinal verde" do Comitê Técnico Científico, que atua em parceria com o governo no combate à pandemia do novo coronavírus.
As equipes, no entanto, deverão seguir uma série de regras para que as atividades coletivas, paralisadas desde março, voltem a acontecer.
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Estas medidas, de acordo com o comunicado, "serão enviadas à federação para adaptar o protocolo, a fim de permitir a retomada segura e cautelosa do treinamento da equipes a partir de 18 de maio".
Desde o início da semana passada, os clubes da primeira divisão italiana dão treinamentos individuais aos atletas em seus centros de treinamento. Nenhum coletivo, no entanto, foi realizado.

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