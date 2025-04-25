Harley-Davidson e jaqueta do papa Francisco arrecadaram quase R$ 2 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em 2013, ano em que a Harley-Davidson celebrou seu 110º aniversário, o papa Francisco foi presenteado com uma moto modelo Dyna Super Glide, além de uma jaqueta de couro personalizada. As duas peças foram leiloadas no ano seguinte e arrecadaram o equivalente a cerca de R$ 1,8 milhão, em valores atualizados.
No ato da entrega, o pontífice abençoou cerca de 800 motocicletas. Além disso, ele autografou a "máquina" que ganhou em evento realizado na Praça de São Pedro, no Vaticano;
Papa decidiu leiloar a motocicleta em 2014 para arrecadar fundos para obras de caridade. À época, a decisão de Francisco foi comemorada pela Bonhams, casa de leilões responsável pela venda.
"Estou muito feliz com o resultado alcançado e muito satisfeito com a instituição. Com certeza é um recorde mundial para uma Harley-Davidson do século XXI e, certamente, para uma jaqueta de couro Harley-Davidson. Em toda a minha carreira, nunca vi tanto interesse em uma motocicleta quanto esta, e ela viralizou. Recebi pedidos do mundo todo", disse Ben Walker, chefe de motocicletas da Bonhams, à BBC.
Motocicleta foi arrematada em fevereiro de 2014 por 241 mil euros. Já a jaqueta personalizada da marca foi leiloada por 57.500 euros. Levando em consideração a cotação do euro à época e a valorização do montante pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), os valores somados seriam o equivalente a R$ 1.843.453,99 hoje.
Todo o montante arrecadado foi doado para a Organização Humanitária da Igreja Católica, Caritas Roma. Os valores foram repassados destinados ao abrigo Don Luigi di Liegro e para uma cozinha comunitária que oferece refeições gratuitas a pessoas em situação de rua na capital italiana.
O modelo Dyna Super Glide era comercializada no Brasil por R$ 41.900 em 2013. A motocicleta conta com motor de 1.585 cilindradas, torque de 11,9 kgfm a 3.500 rpm, câmbio de seis marchas, tanque de 18,9 litros e pesa 310 kg.