Esquerda vence na Austrália com ajuda de fator Trump

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, foi reeleito na Austrália Crédito: REUTERS/Hollie Adams

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, do Partido Trabalhista, conquistou a reeleição neste sábado (3/5), segundo emissoras locais.

A vitória de Albenese é, em parte, atribuída ao efeito Trump, já que seu opositor, Peter Dutton, foi criticado durante a campanha por ter ideologia semelhante à do presidente dos Estados Unidos.

Dutton, que é líder do Partido Liberal e um ex-policial conhecido como linha-dura contra o crime e a imigração, reconheceu a derrota.

Ele perdeu o assento que ocupou em Dickson, no subúrbio de Brisbane, para a trabalhista Ali France.

"Não fomos bem o suficiente nesta campanha... Assumo total responsabilidade por isso. Anteriormente, parabenizei o primeiro-ministro e lhe desejei tudo de bom", reconheceu Dutton.

Dutton também parabenizou Ali France, do Partido Trabalhista, que conquistou sua base em Dickson. "Ela fará um bom trabalho como deputada local".

Em seu discurto de vitória, Albanese agradeceu que "nestes tempos incertos, o povo australiano tenha depositado sua confiança no Partido Trabalhista mais uma vez".

O primeiro-ministro disse que "voltará ao trabalho amanhã", e acrescentou que sua equipe "assumirá esta tarefa com nova esperança, nova confiança e nova determinação".

"Porque juntos estamos virando a página e juntos estamos trilhando nosso caminho, sem ninguém ser retido e ninguém ser deixado para trás."