Guaidó é barrado por seguranças de parlamento na Venezuela

Tumulto marca a chegada de Juan Guaidó à Assembleia Nacional da Venezuela Crédito: Reprodução/ GloboNews

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, foi impedido de entrar na Assembleia Nacional nesta terça-feira (7) por soldados da Guarda Nacional, em um episódio tenso que durou meia hora. Depois disso, sua entrada, junto com um grupo de aliados, foi permitida.

Desde o último domingo (5), o país vive um impasse na escolha do novo comando da Assembleia Nacional, com o regime de Nicolás Maduro e a oposição realizando eleições separadas que terminaram por apontar duas pessoas diferentes para comandar a Casa em 2020.

Primeiro o ditador anunciou que o deputado Luis Parra era o novo líder da Assembleia, após uma votação realizada com a sede do Legislativo cercado pela polícia e que membros da oposição chamaram de um "golpe parlamentar" do regime.

Horas depois, a oposição fez uma sessão alternativa com a presença de cem deputados e reelegeu Juan Guaidó como presidente da Casa.

Nesta terça, quando tentava entrar no Parlamento com a intenção de presidir a sessão parlamentar, guardas bloquearam sua entrada. Imagens das TVs locais mostraram Parra e seus aliados sentados nos postos de liderança da Casa, enquanto alguns parlamentares aliados de Guaidó gritavam que havia ocorrido um golpe.

Do lado de fora, Guaidó e seus aliados discutiram por vários minutos com os seguranças. "Isso não é um quartel!", gritaram.

No momento, ninguém sabe quem de fato comanda o Legislativo local, que teve seus poderes bastante reduzidos pelo regime -a maioria de suas decisões acabam anuladas.

Também não está claro se a sessão oficial, que elegeu Parra, tinha o quórum necessário para acontecer. A Assembleia Nacional tem 167 deputados, dos quais 112 são de oposição e 55 pertencem ao chavismo. Para que a eleição do novo presidente fosse realizada, era necessária a presença de mais da metade deles -ou seja, ao menos 84.

Parra afirma que 140 legisladores estavam presentes na hora da votação, mas a oposição diz que eram muito menos, por volta de 60. Além disso, segundo a agência de notícias Reuters, os deputados votaram apenas levantando as mãos, sem computar os votos, em desrespeito às regras da Casa.