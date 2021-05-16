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Detidos na fronteira

Governo Biden enviará 1° voo de brasileiros deportados na quinta (20)

A previsão é que cerca de 130 brasileiros sejam mandados de volta no avião providenciado pelos americanos, mas o número exato só deve ser fechado no dia do embarque

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 18:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2021 às 18:24
Joe Biden em coletiva em Wilmington, no Estado de Delaware (EUA)
Joe Biden em coletiva na campanha: a imigração se tornou a maior crise que o democrata enfrenta até agora Crédito: Adam Schultz / Biden for President
O governo Joe Biden decidiu enviar na quinta-feira (20) ao Brasil o primeiro voo de imigrantes brasileiros deportados, ou seja, pessoas que foram detidas na fronteira ao tentarem entrar nos Estados Unidos sem documento.
Segundo diplomatas envolvidos nas negociações, a previsão é que cerca de 130 brasileiros sejam mandados de volta no avião providenciado pelos americanos nesta semana, mas o número exato só deve ser fechado no dia do embarque. A informação foi noticiada primeiro pelo jornal O Estado de S.Paulo, e confirmada pela reportagem.
Há alguns dias, brasileiros detidos na fronteira entre EUA e México começaram a relatar a autoridades consulares terem ouvido informações sobre o voo, pedindo mais detalhes, mas ainda não havia comprovação oficial.
Este tipo de voo fretado foi uma marca da política anti-imigração de Donald Trump. As aeronaves contratadas pelo governo americano sob o republicano chegaram a levar brasileiros algemados e em condições questionadas por autoridades diplomáticas e defensores de direitos humanos.

TRATAMENTO HUMANITÁRIO

Durante a campanha, Biden prometeu um tratamento mais humanitário para os imigrantes que tentam entrar nos EUA sem documento, mas a imigração acabou se tornando a maior crise que o democrata enfrenta até agora.
Justamente por causa da sensação de portas abertas - que o governo americano insiste em dizer que é ilusória - o fluxo de pessoas que tentam entrar nos EUA sem documentos tem aumentado vertiginosamente, e já é o maior em 20 anos.
Entre os brasileiros, o número alcançou o pico entre outubro de 2018 e setembro de 2019, quando 18 mil pessoas tentaram entrar sem documentos nos EUA desde o Brasil.
Para tentar frear esse movimento, Trump lançou mão de várias medidas - inclusive restrições por causa da pandemia - e incluiu os brasileiros no programa que envia para o México os imigrantes que tentam entrar nos EUA de forma irregular, e os fazem esperar no país latino-americano pela análise de seus processos de pedido de asilo, entre outros.

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