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Planos

EUA planejam reverter políticas de imigração de Trump, diz Biden

Durante telefonema com presidente mexicano, Biden delineou seu plano para criar novas vias para imigração legal e melhorar o processo para pessoas pedirem asilo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2021 às 15:51

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 15:51

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20)
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiu planos para reverter reverter políticas de imigração de Trump Crédito: JONATHAN ERNST/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiu planos para reverter a política de imigração da administração de Donald Trump com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nesta sexta (22), segundo um documento divulgado pela Casa Branca neste sábado (23).
Durante o telefonema, Biden delineou seu plano para criar novas vias para imigração legal e melhorar o processo para pessoas pedirem asilo. Entre as prioridades, estão "reverter as políticas de imigração dracononianas da administração anterior", de acordo com a Casa Branca.
Os dois líderes também se comprometeram a trabalhar juntos para reduzir imigração ilegal.
O México tem um papel fundamental nos planos de Biden voltados à imigração. No começo do mês, o país ajudou a coordenar esforços na América Central para conter um grande grupo de imigrantes que tinha os Estados Unidos como destino.

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Logo depois de tomar posse como presidente dos Estados Unidos na quarta (20), Biden assinou 17 decretos para desfazer políticas instituídas por Donald Trump.
Entre elas, está a revogação da declaração de emergência que ajudou a financiar a construção de um muro na fronteira dos EUA com o México. Planejado para manter os imigrantes fora do país, o muro foi uma das principais promessas da campanha de Trump em 2016.
Já o presidente mexicano, López Obrador, fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que a conversa com Biden havia sido "agradável e respeitosa".
"Tratamos de questões relacionadas com a imigração, a #covid19 e a cooperação para o desenvolvimento e o bem-estar. Tudo indica que as relações serão boas para o bem dos nossos povos e nações", escreveu.

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Um comunicado do Ministério mexicano das Relações Exteriores detalhou que López Obrador celebrou que Biden tenha reconhecido "as contribuições da comunidade imigrante mexicana nos Estados Unidos". Também reiterou a posição de seu governo de que a solução para o fenômeno da imigração "passa pela promoção do desenvolvimento nas comunidades de origem".
Além do presidente mexicano, Biden também conversou na sexta com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Ambos concordaram em ter uma nova conversa no próximo mês.
A Casa Branca informou que, durante sua teleconferência de meia hora, Biden e Trudeau "destacaram a importância estratégica" do vínculo entre os dois países e discutiram como reforçar a "cooperação bilateral com uma agenda ampla e ambiciosa" que inclui a luta contra a pandemia da Covid-19, o fortalecimento dos laços econômicos e de defesa, além do desafio do aquecimento global.
As ligações foram as primeiras com líderes estrangeiros desde que o democrata assumiu o cargo em 20 de janeiro.

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