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Eleições nos EUA

Geórgia terá recontagem de votos, diz secretário do estado

Por volta das 13h desta sexta (06), Joe Biden aparecia à frente do presidente no Estado tradicionalmente republicano com uma vantagem inferior a 1.100 votos

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 15:32
Votos da eleição presidencial dos Estados Unidos ainda chegam por via postal
Votos da eleição presidencial dos Estados Unidos ainda chegam por via postal Crédito: BRYNN ANDERSON/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, confirmou na tarde desta sexta-feira (6), que haverá recontagem de votos no Estado. O presidente Donald Trump faz, após resultados desfavoráveis na apuração, uma blitz judicial para tentar reverter as perdas que tem tido em alguns Estados, como a Geórgia, para o seu concorrente democrata.
Por volta das 13h desta sexta-feira, Joe Biden aparecia à frente do presidente Trump no Estado tradicionalmente republicano com uma vantagem inferior a 1.100 votos. As estatísticas apontam empate de 49,4% dos dois candidatos na Geórgia, com 98% das urnas apuradas. Biden - que já garantiu 253 delegados - lidera no Arizona (11 delegados), Geórgia (16), Nevada (6) e Pensilvânia (20). Se confirmar todas as vitórias, alcançará a marca de 306 delegados - 270 são necessários para o triunfo. (Com agências internacionais).

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